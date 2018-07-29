السعودية تستضيف نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة (صورة)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودي استضافة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة، الجمعة 28 سبتمبر المقبل، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وستجمع المباراة الملاكمين البريطانيين جورج جروفز وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط.

وتأتي استضافة هذا النهائي الكبير بعد توقيع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة مع شركة “كوموسا” المنظمة للبطولة، ضمن حزمة من الاتفاقيات التي وقعها في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي، تستضيف بموجبها المملكة نهائي السوبر العالمي للملاكمة.

وعبر كال ساويرلاند رئيس شركة “كوموسا” عن سعادته باستضافة السعودية هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير، وقال: “تملك المملكة العربية السعودية مقومات كبيرة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ونحن سعداء بإقامة هذا النزال في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يملك الملاكم العالمي الشهير محمد علي كلاي شهرة واسعة لدى الأوساط الرياضية العاشقة لهذه اللعبة”، وأضاف ساويرلاند: “النزال بين الملاكمين جروفز وسميث سيكون قويًا ومثيرًا؛ لما يملكانه من قوة ومهارات جعلتهما طرفين لهذا النهائي، وأعتقد أن الجميع سيحظى بمتابعة ممتعة لهذا اللقاء”.

الهيئة العامة للرياضة تعلن عن استضافة المملكة لنهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة، وذلك يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والذي سيجمع بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفز وكالم سميث لفئة الوزن المتوسط pic.twitter.com/FpIroUAQXO — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

وكان طرفا النهائي قد وصلا لهذه المواجهة الحاسمة بعد أن خاضا عدة نزالات في يوليو العام الماضي في “درافت جالا” بموناكو الفرنسية، إذ وصل جورج جروفز بعد تغلبه على مواطنيه جيمي كوكس، وكريس يوبانك في ربع النهائي ونصف النهائي على التوالي، فيما تأهل البريطاني الآخر كالم سميث بعد تغلبه على السويدي إيريك سكوقلند، والهولندي نيكي هولزكين في الأدوار ذاتها.