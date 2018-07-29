لويس هاميلتون يفوز بسباق جائزة المجر الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

اقتنص البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس، لقب سباق جائزة المجر الكبرى اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1، حيث عزز هاميلتون موقعه في صدارة الترتيب العام للبطولة بعد فوزه بالسباق اليوم على مضمار “هانجارورينغ”.

وحل الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري، والمنافس الرئيس لهاميلتون، في المركز الثاني بعد صراع مع فالتيري بوتاس السائق الآخر لمرسيدس قبل نهاية السباق.

واحتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري الآخر المركز الثالث في سباق اليوم بالعاصمة المجرية بودابست.

وأقيم السباق اليوم في جو مشمس على النقيض تمامًا من الظروف الجوية الممطرة التي سيطرت على التجارب الرسمية للسباق أمس السبت.

وكان السباق اليوم هو الأخير قبل توقف البطولة فترة العطلة الصيفية في وسط الموسم والتي تمتد لأربعة أسابيع.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للبطولة بفارق 24 نقطة أمام فيتيل.