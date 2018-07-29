متجاهلة التقاليد..”محجبة” تمارس الجمباز في الأماكن العامة (صور)

جعلت الفتاة المصرية المحجبة سلمى رفعت من محطات المترو وشوارع القاهرة ملعبًا لممارسة هوايتها المفضلة، وخرجت عن المألوف وحدود التقاليد وانسجمت في ممارسة رياضة الجمباز ببعض محطات مترو الأنفاق وبعض الميادين العامة بالعاصمة القاهرة أمام متابعة وأنظار المارة.

ورغم الانتقادات التي طالت فتاة الجمباز، التي تخطت 24 عامًا، بسبب ارتدائها الحجاب خلال ممارسة هوايتها، إلا أن ذلك لم يمنعها من تقديم حركات متنوعة وجديدة، غير مهتمة بالنظرات المنقسمة بين الإعجاب أو الانتقاد.

ولقيت صور سلمى انتشارًا واسعًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في جدل واضح بين مؤيدي فكرة التحرر وممارسة تلك الرياضات في الشوارع العامة ووسائل المواصلات، وبين آخرين تحفظوا على ممارسة الفتاة تلك الحركات مرتديةً الحجاب.

ووعدت سلمى متابعيها بمواصلة تدريباتها بتلك الرياضة بالمواصلات العامة وبعض الميادين، معلنةً تواصل بعض الفتيات معها لممارسة تلك التدريبات معها.

وكان وزير الرياضة المصرية أعلن أمس خلال حضوره فعاليات المؤتمر الوطني السادس بجامعة القاهرة في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي إتاحة الفرصة أمام الشباب والفتيات المصريات لممارسة رياضات جديدة أكثر تحررًا في الأماكن العامة بينها الباليه والجمباز وغيرها.