مصر تعول على الإسباني ديفيز لإنقاذ منتخب كرة اليد

أبدى الاتحاد المصري لكرة اليد تفاؤله؛ عقب التعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز ليقود الفريق الوطني في بطولة العالم للرجال التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك، مطلع العام المقبل.

وقال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة، اليوم الجمعة، إن مجلس الإدارة كان يسعى للتعاقد مع مدرب من مدرسة أوروبية متطورة.

وأضاف نصر: “ديفيز وجهازه المعاون تعهدا ببذل أقصى الجهد لتحقيق تطور إيجابي في كرة اليد المصرية. لم نتعاقد مع مدرب أجنبي فقط، لكن تعاقدنا مع جهاز فني كامل على أعلى مستوى يضم مدربًا كرواتيًا لحراس المرمى”.

ويضم الجهاز الفني أيضًا حسين زكي لاعب منتخب مصر السابق، ليعمل مدربًا مساعدًا، خاصة وأنه يجيد الإسبانية.

وأكد نصر أن الاتحاد يمتلك خطة طموحة للفترة المقبلة لإعداد منتخب قوي لمصر، التي ستستضيف بطولة العالم عام 2021.

ووصف الإسباني ديفيز (41 عامًا) مجموعة مصر في بطولة العالم المقبلة بأنها صعبة للغاية، خاصة بعد تعديل لائحة المسابقة وصعود ثلاثة منتخبات فقط من كل مجموعة بدلًا من أربعة.

وتلعب مصر في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات: السويد والأرجنتين والمجر وقطر وأنجولا.