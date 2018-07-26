منتخب إيران للرماية يقرر عدم المشاركة في بطولة العالم بعد انهيار العملة المحلية

أعلن رئيس الاتحاد الإيراني للرماية الحرة، عن عدم مشاركة منتخب بلاده في بطولة الرماية الآسيوية في جاكرتا والألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين.

وقال “رضا ملك محمدي”، لوكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، إن “الزيادة الهائلة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال الإيراني، أو بمعنى آخر، انخفاض قيمة عملتنا في الأسواق العالمية، تسبب في مشاكل كثيرة لمختلف الأنشطة الرياضية الإيرانية”.

وبين محمدي أن “زيادة سعر الدولار واليورو منذ بداية العام الجاري لأكثر من ضعف مقابل العملة الإيرانية جعل القطاع الرياضي والأنشطة المرتبطة بهذا القطاع تواجه مشاكل مختلفة لم تتمكن وزارة الشباب والرياضة من حلها”.

وكشف رئيس الاتحاد الإيراني للرماية الحرة، أنه قد ألغى إقامة معسكر تدريب في ألمانيا بسبب عدم إصدار تأشيرات دخول لاعبي المنتخب الإيراني للرماية”، مضيفًا “وقد قررنا نقل إقامة هذا المعسكر إلى تركيا لكننا لم نتمكن من الحصول على أموال من وزارة الشباب والرياضة من العملة الصعبة (الدولار) لإقامة هذا المعسكر وقررنا إلغاء ذلك”.

ودفع انهيار العملة الإيرانية إلى دعوة الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الأسبوع الماضي، أندية الدوري الممتاز إلى عدم جذب لاعبين أجانب قدر الإمكان؛ بسبب عدم قدرة تلك الأندية والجهات الداعمة لها على توفير مبالغ العقود التي تبرم بالعملة الصعبة.