سيرينا ويليامز تقول إنها ضحية “للتمييز” بسبب كثرة اختبارات المنشطات

اتهمت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز سلطات الكشف عن المنشطات، بممارسة “التمييز” ضدها، بسبب تكرار اختيارها للخضوع‭‭ ‬‬لاختبارات عشوائية.

وكانت اللاعبة الحاصلة على 23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، قد وصفت في السابق تعامل الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات (اليوسادا) بأنه صادم، وأثارت تساؤلات بشأن عدد المرات التي خضعت فيها للاختبار هذا العام.

وعبرت وليامز عن إحباطها مجددًا أمس الثلاثاء، بعد زيارة من مسؤولي الكشف عن المنشطات.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 36 عامًا على حسابها بموقع تويتر “…في ذلك الوقت من اليوم تجد نفسك وانت تخضع لاختبار منشطات ‭’‬عشوائي‭’‬ ويتم أخذ عينة من سيرينا فقط”.

وأضافت “من بين كل اللاعبات ثبت أنني أكثر من خضعن للاختبار، هل هو تمييز؟ أعتقد ذلك”.

وذكر تقرير لموقع ديدسبين على الإنترنت في يونيو حزيران الماضي، أن سيرينا خضعت للاختبار في خمس مناسبات خلال 2018، بينما خضعت لاعبات التنس الأمريكيات الآخريات للاختبار مرة واحدة، أو لم يخضعن للاختبار على الإطلاق.

وتجاهد سيرينا التي أنجبت طفلتها الأولى أولمبيا قبل عشرة أشهر، للعودة إلى مستواها، وقد ضمنت بوصولها نهائي ويمبلدون الأخيرة، العودة إلى قائمة أول 30 لاعبة في تصنيف لاعبات السيدات.