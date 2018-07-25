محمد بن راشد يوجه بزيادة جوائز كأس دبي العالمي للخيول

وجه الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، بزيادة الجائزة المالية لكأس دبي العالمي للخيول، لتصبح 12 مليون دولار أمريكي ـ ما يزيد على 44 مليون درهم ـ ، بالإضافة إلى زيادة الجوائز المالية لمنافسات هذا اليوم، ليصبح إجماليها 35 مليون دولار أمريكي ـ ما يوازي نحو 129 مليون درهم ـ .

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية “وام”، أمر محمد بن راشد بزيادة إجمالية على الجوائز المالية، لسباقات مضمار ميدان بلغت 1,830,000 دولار أمريكي ـ ما يوازي نحو 6.7 مليون درهم ـ على أن يبدأ تطبيق تلك الزيادة في موسم سباقات 2018 – 2019.

وستسري الزيادة في موسم 2018-2019. وستقام كأس دبي العالمية في نسختها المقبلة في مارس اذار 2019.