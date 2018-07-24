طوكيو تحتفل بتبقي عامين على افتتاح أولمبياد 2020

أضاءت معالم سياحية شهيرة في اليابان في وقت واحد، اليوم الثلاثاء، في إشارة لتبقّي عامين على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

وأضاء برج طوكيو، ومبنى يويوجي في العاصمة اليابانية بألوان الحلقات الأولمبية، وكذلك برج جوريوكاكو في هوكايدو الشمالية، وحتى برج فوكوكا في الجنوب.

وقالت يوريكو كويكي حاكم طوكيو خلال الحدث:”نود أن نبعث رسالة للعالم مفادها أن طوكيو هي المدينة المضيفة، وأن نجاح أولمبياد طوكيو يستند على إعادة البناء في فوكوشيما”.

وقال إيريك جارسيتي رئيس بلدية لوس أنجلوس التي ستستضيف أولمبياد 2028 خلال حضوره الحدث:”نتشارك جغرافيًا في المحيط الهادئ، كما نتشارك الحلم المستقبلي للمدينتين”.

وأضاف:”نحن هنا ضمن وفد لوس أنجلوس لإظهار احترامنا لجهود التنظيم الرائعة في طوكيو 2020″.

وتزيّن المكان بمصابيح ورقية مضيئة عددها 731 في إشارة إلى عدد الأيام المتبقية على حفل الافتتاح يوم 24 يوليو تموز 2020.