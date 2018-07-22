هاميلتون مهدد بخسارة سباق جائزة فورمولا 1.. تعرّف على السبب

تم استدعاء البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، الذي فاز اليوم بسباق جائزة ألمانيا الكبرى، المرحلة الـ11 ببطولة العالم لسباقات سيارات الفئة الأولى (فورمولا1)، للمثول أمام المراقبين بسبب إمكانية خرق قوانين عبور الخط الفاصل بين نقطة خدمة السيارات، وحلبة السباق.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح السائق البريطاني أنه تخطى الخط بسبب حالة من “الارتباك”.

وقال في هذا الصدد:”كان الوضع مربكًا، لقد طلبوا مني عبر جهاز الاتصال التوقف داخل نقطة خدمة السيارات، ثم قالوا لي لا تدخل. وبعدها قالوا لي مجددًا “عُد”، ولكنني كنت قد عدت إلى حلبة السباق”.

وفي حالة توقيع عقوبة على بطل العالم 4 مرات، بخصم 5 ثوانٍ من الزمن الذي حققه، فسيذهب المركز الأول حينها لزميله في الفريق، الفنلندي فالتيري بوتاس، الذي حلَّ في المركز الثاني، إلا أن تدخل المراقبين من الممكن أن يقتصر على توجيه تحذير لهاميلتون.