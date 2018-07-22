تقارير.. تأجيل سباق ميامي في فورمولا 1 حتى 2020

أبلغت مصادر قريبة من المسألة “رويترز”، اليوم الأحد، بأن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فقدت الأمل في إمكانية إقامة أحد سباقات الجائزة الكبرى في ميامي العام المقبل، وسيكون التركيز الآن على 2020.

وأرجأت المدينة الواقعة في ولاية فلوريدا، الأسبوع الماضي، قرارًا بشأن استضافة السباق حتى سبتمبر أيلول؛ بسبب وجود معارضة محلية.

وكان من المقرر إقامة نقاش حول عقد السباق، يوم الخميس المقبل.

وقال أحد المصادر: “السيناريو الأرجح الآن هو إقامة السباق في 2020”.

وأكدت مصادر أخرى أن العام 2019 لم يعد ضمن الخيارات الآن، ومن المتوقع إصدار تأكيد رسمي في الأيام القليلة المقبلة.

وتحرص شركة “ليبرتي ميديا”، صاحبة الحقوق التجارية لفورمولا 1، على التوسع في الولايات المتحدة التي يوجد بها سباق واحد في الوقت الحالي على حلبة الأمريكتين في أوستن بولاية تكساس.

والحلبة التي تقام عليها جائزة أمريكا الكبرى هي الوحيدة التي تم تشييدها من أجل فورمولا 1 في البلاد، أما ميامي فستكون حلبة شوارع في وسط المدينة وحول الميناء.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد، الأسبوع الماضي، أن العديد من سكان وسط المدينة ومنطقة ميناء ميامي أعربوا عن مخاوفهم بشأن الاقتراح والإغلاق المحتمل للطرق ومشاكل الضوضاء والمرور.

وتسعى فورمولا 1 منذ فترة طويلة لإقامة سباق ثان في الولايات المتحدة، لكن المحاولات السابقة باءت بالفشل.

وترغب ليبرتي ميديا في ضمان حصول ميامي، التي عُرض عليها توقيع عقد لمدة عشر سنوات، على الحد الأقصى من الدعم المحلي حتى يمكن للسباق النمو.

وهذا يعني عدم التعجل في المضي قدمًا في الاقتراح. وقال مصدر على هامش جائزة ألمانيا الكبرى: “يجب أن يتم الأمر بصورة مناسبة، لا يمكن تكرار الأخطاء السابقة”.

وتم الكشف في 2011 عن خطط لإقامة سباق في نيوجيرزي عام 2013 ثم تأجل حتى 2014؛ بسبب حاجة المنظمين لمزيد من الوقت للاستعداد.

وانضم السباق إلى الجدول المبدئي لسباقات 2014، لكن الخطة ألغيت تمامًا في نهاية المطاف لأسباب مالية.

ولم تعلن بعد القائمة المبدئية لسباقات 2019، لكن سباق ميامي المخطط إقامته في أكتوبر تشرين الأول، كان هو السباق الكبير الجديد.

وقال مصدر آخر، إن غياب ميامي قد يؤدي إلى جهود جديدة من أجل إبرام صفقة مع سباق ألمانيا الذي ينتهي عقده مع حلبة هوكنهايم بعد سباق الأحد.

ومن المقرر تنظيم مهرجان للمشجعين في ميامي، هذا العام، في الأسبوع نفسه الذي يبدأ فيه سباق جائزة أمريكا الكبرى في تكساس، يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.

ولم يسبق للمدينة الواقعة في جنوب فلوريدا استضافة أي من سباقات فورمولا 1، رغم أنها استضافت إحدى جولات سلسلة فورمولا ئي للسيارات الكهربائية.