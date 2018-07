طوكيو تطلق اسمي “ميرايتوا” و”سوميتي” على تميمتي أولمبياد 2020

كشفت طوكيو عن اسمي تميمتي أولمبياد 2020 وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في مراسم أقيمت في العاصمة اليابانية، اليوم الأحد.

وأُطلق على التميمة الأولمبية، وهي شخصية محدبة الأذن ومكونة من مربعات زرقاء، اسم ميرايتوا وهو مزيج من كلمتي “ميراي” وتعني المستقبل و”توا” ومعناها الخلود باللغة اليابانية.

بينما أُطلق على اسم تميمة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي شخصية مكونة من مربعات وردية وترتدي عباءة، اسم سوميتي في إشارة إلى مجموعة من أزهار الكرز تدعى سوميوشينو.

وتم الكشف عن التميمتين في فبراير/ شباط، لكنهما ظلا دون تسمية حتى، اليوم الأحد.

وصمم التميمتين المصمم ريو تانيغوتشي، الذي فاز في مسابقة أقيمت في أنحاء البلاد كافة وتحددت نتيجتها عن طريق التلاميذ اليابانيين، وحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الإجمالية.

وحضر المراسم يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 ورئيس الوزراء الياباني السابق وبعث برسالة شمول.

وأبلغ موري الأطفال الذين احتشدوا في مراسم الإعلان عن اسمي التميمتين “أنتم جزء من الألعاب الأولمبية أيضًا.

“أنتم اخترتم الشخصيتين. كان هناك حوالي خمسة ملايين طالب اختاروا هاتين التميمتين؛ لذا فإن الألعاب الأولمبية ملك للجميع، وليس فقط الرياضيين”.

وأضاف: “نأمل أن يتحد الجميع، ونأمل أن نحقق نجاحًا كبيرًا، ومن أجل ذلك سنكون بحاجة لتعاون الجميع”.

Come visit the newly-opened Tokyo 2020 mascot's house in Tokyo Midtown Hibiya! #Miraitowa #Someity pic.twitter.com/BSlDyk2fc7

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 22, 2018