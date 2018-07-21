انسحاب هاميلتون من التجارب التأهيلية لجائزة ألمانيا الكبرى

تعرضت آمال لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، في الفوز بسباق جائزة ألمانيا الكبرى لانتكاسة عقب توقفه في الحلبة ومحاولته دفع السيارة، خلال تجارب تأهيلية مثيرة، اليوم السبت.

وخرج السائق البريطاني من السيارة وسار بجوارها أثناء دفعها قبل أن يتلقى المساعدة من المشرفين على السباق، ويتم سحب السيارة لتنتهي مسيرته في حصة التجارب الأولى.

وبدت الصدمة واضحة على هاميلتون وهو يسير بالقرب من السيارة المعطلة.

وقال زميله السابق نيكو رزوبرغ، بطل العالم 2016، لشبكة “سكاي سبورتس” التلفزيونية: “لم أرَ مطلقًا لغة جسد مثل هذه من لويس. هذه انتكاسة كبرى”.

وقال متحدث باسم مرسيدس: إن سيارة هاميلتون، الذي يتأخر بفارق ثماني نقاط عن سائق فيراري سيباستيان فيتل مع انتصاف سباقات الموسم، تعرضت لتسريب في السوائل.

وحال عدم تلقي أي عقوبات إذا حدثت أضرار في صندوق التروس، سينطلق هاميلتون من المركز 14، غدًا الأحد، في سباق يقام على أرض فريق مرسيدس والسائق سيباستيان فيتل.