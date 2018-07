WWE.. لاشلي بوبي يصطدم برومان رينز لتحديد خصم بروك ليسنر في سمر سلام (فيديو)

انتهى عرض wwe راو بعدد من الأحداث الهامة، التي بدأت ترسم خارطة الطريق إلى سمرسلام، إذ افتتح كيرت أنجل العرض بتحذير بروك ليسنر من أنه إن لم يشارك في عرض سمرسلام، قبل أن يتدخل بول هيمان معلنًا بأن ليسنر سيشارك بالفعل و يدافع عن لقب اليونفيرسال.

.@fightbobby and @WWERomanReigns are not holding back in this EPIC battle at #ExtremeRules pic.twitter.com/HGmGvVvvQO

— WWE (@WWE) July 17, 2018