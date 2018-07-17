WWE.. لاشلي بوبي يصطدم برومان رينز لتحديد خصم بروك ليسنر في سمر سلام (فيديو)

انتهى عرض wwe راو بعدد من الأحداث الهامة، التي بدأت ترسم خارطة الطريق إلى سمرسلام، إذ افتتح كيرت أنجل العرض بتحذير بروك ليسنر من أنه إن لم يشارك في عرض سمرسلام، قبل أن يتدخل بول هيمان معلنًا بأن ليسنر سيشارك بالفعل و يدافع عن لقب اليونفيرسال.

وتسبب الأمر في دخول كل من بوبي لاشلي وألايس و درو ماكنتاير و فين بالور و سيث رولينز و رومان رينز من أجل المطالبة بفرصة لمواجهة ليسنر.

وقرر كيرت أنجل قرر وضع نزالين ثلاثيين بين كل من رومان رينز و فين بالور و درو ماكنتاير من جهة ونزال آخر من جهة أخرى يجمع بين بوبي لاشلي و ألايس وسيث رولينز.

المنافسة كانت شرسة بين درو ماكنتاير و رومان رينز و فين بالور للوصول إلى بروك ليسنر#RAW @DMcIntyreWWE @WWERomanReigns @FinnBalor pic.twitter.com/ROL128uYxA — WWE MENA (@WWEmena) July 17, 2018

وفاز رومان رينز يفوز في نزاله أمام فين بالور ودرو ماكنتاير وبهذا يحجز مكانًا في نزال معرفة المتحدي الأول للقب اليونفيرسال.

وانتصر موجو راولي على تايلر بريز، وانتهى نزال ساشا بانكس و بايلي ضد أليشا فوكس ودانا بروك ينتهي بدون فائز.

وتعرضت أليسكا بليس لاعتداء من روندا راوزي، كما فاز ذا أوثرز أوف باين يفوزان على تايتوس ورلد وايد.

وفازت سارا لوجان تفوز على ليف مورجان.

وانتصر بوبي لاشلي على سيث رولينز وألايس ليعقد مواجهة بينه وبين رومان رينز، الأسبوع المقبل، من أجل معرفة من سيتحدى بروك ليسنر على اللقب في سمرسلام.