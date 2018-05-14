NBA.. سيلتيكس يسحق كافاليرز في افتتاح نهائي الشرق بدوري كرة السلة الأمريكي

قدّم بوسطن سيلتيكس أداء قويًا ليسحق ضيفه كلفيلاند كافاليرز 108-83 في أولى مباريات نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الاثنين.

ويتقدم سيلتيكس 1-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل أن يستضيف المباراة الثانية، يوم الثلاثاء.

وبعدما تقدم كافاليرز 7-4 في بداية المباراة فرض سيلتيكس سيطرته ليتقدم 29-9، ولم ينظر خلفه على الإطلاق.

وواصل صاحب الأرض تقدمه في الربع الثاني لينهي الشوط الأول متقدما 61-35.

وانتفض كافاليرز في الربع الثالث ليقلص الفارق إلى 14 نقطة؛ لكن سيلتيكس استعاد السيطرة على المباراة ليحسمها لصالحه.

وتألق جايلين براون في المباراة مسجلًا 23 نقطة لسيلتيكس، وأضاف زميله ماركوس موريس 21 نقطة.

واكتفى ليبرون جيمس بتسجيل 15 نقطة لكافاليرز، فيما أحرز زميله كيفن لاف 17 نقطة.

وتنطلق الاثنين سلسلة نهائي القسم الغربي بين هيوستون روكتس وجولدن ستيت وريورز حامل اللقب.