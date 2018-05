لوماتشنكو يهزم ليناريس ويحقق لقبه العالمي الثالث في الملاكمة

نجا الأوكراني فاسيل لوماتشنكو من السقوط بالضربة القاضية قبل أن يتعافى ويحقق انتصارًا في الجولة العاشرة وبنفس الطريقة على منافسه الفنزويلي خورخي ليناريس لينتزع لقب وزن الخفيف من رابطة الملاكمة العالمية في نيويورك، أمس السبت.

وسدد ليناريس لكمة بيمناه لمنافسه الأوكراني في الجولة السادسة ليسقط أرضًا، لكنه نهض سريعًا ليثأر ويباغت منافسه بلكمة قوية في جسده قادته للفوز بلقبه العالمي الثالث في ثلاثة أوزان مختلفة.

وحقق هذا الإنجاز في النزال رقم 12 فقط على المستوى الاحترافي خلال مسيرته على حلبة ماديسون سكوير جاردن.

وقال لوماتشنكو، بطل الأولمبياد مرتين والذي كاد أن يتعرض لأول هزيمة بالضربة القاضية في مسيرته: “كدت أدفع ثمن التراخي”.

وتابع: “استغل سرعته وبادلني الكثير من اللكمات.. ليناريس بطل عظيم والنزال كان رائعًا للجماهير وجميع عشاق الرياضة”.

Lomachenko delivering a sickening liver shot to make history yet again #TWBW pic.twitter.com/pTGzWDEnbx

— World Boxing Wall (@WorldBoxingWall) May 13, 2018