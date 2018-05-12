شاهد.. لقاء بين بيكيه ولوكاس فاسكيز وأسينسيو في مدريد (صور)

يعتبر جيرارد بيكيه من المهتمين بكرة المضرب، واقترح مؤخرًا مسابقة دولية تشارك فيها المنتخبات لتعويض كأس ديفيس وهو ما يجعله دائم الحضور للقاءات الدولية كلما سنحت له الفرصة.

واستغل مدافع برشلونة حسم فريقه للعب الليغا، وإراحته من طرف المدرب إيرنستو فالفيردي للسفر إلى مدريد لمشاهدة لقاء النجم الإسباني رافائيل نادال، والنمساوي دومنيك تيم في ربع نهائي بطولة مدريد للأساتذة.

والتقى بيكيه بنجميْ ريال مدريد الدولييْن الإسباني لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، ودار بينهم حديث ساخر حيث ظهر النجوم الثلاثة في لقطات يضحكون بقوة.

ويستعد بيكيه للالتحاق بمنتخب إسبانيا للاستعداد لنهائيات كأس العالم، بينما سيتأخر الثنائي فاسكيز، وأسينسيو، إلى ما بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن تواجد الثلاثي فألًا حسنًا على الإسباني رافائيل نادال الذي خسر في ربع النهائي أمام النمساوي تيم، وفقد لقبه الذي تُوِّج به الموسم الماضي، كما فقد صدارة التصنيف العالمي.

وقال ميجيل دياز رئيس الاتحاد الإسباني للتنس اليوم الجمعة إنه سيبحث إقامة الشكل الجديد لبطولة كأس ديفيز في فرنسا، أو مدريد العام المقبل.

وفي فبراير الماضي أعلن الاتحاد الدولي للتنس إجراء تغييرات جذرية على شكل كأس ديفيز لتقام بمشاركة 18 فريقًا، وتصبح مثل نهائيات كأس العالم في مكان واحد، وتوصل لاتفاق لإقامتها لمدة 25 عامًا مقابل 3 مليارات دولار مع مجموعة كوزموس للاستثمار التي أسسها ويتولّى رئاستها جيرارد بيكي لاعب كرة القدم.

وقال دياز للصحفيين في بطولة مدريد المفتوحة:”نحن نبحث عن طريقة لإقامة منافسات دور الـ 8، والدور قبل النهائي، والنهائي في مدريد، أو فرنسا، لذا لن نُضطر إلى الذهاب إلى آسيا”.

وأضاف:”عقدنا اجتماعات مع جيرار بيكيه، وسنعقد اجتماعًا إضافيًا، لكننا لا نزال نريد بعض المعلومات، ونبحث عن الشكل النهائي للبطولة، ولم يتحدد أي شيء بعد، وسنتخذ القرار في اجتماع مجلس الإدارة المقبل في نهاية مايو”.

وتمثل كأس ديفيز بشكلها الجديد تطورًا هائلًا للمسابقة التي تقام منذ 1900، لكنها عانت خلال السنوات الأخيرة من اعتذار العديد من اللاعبين الكبار عن عدم المشاركة.