WWE.. شارلوت تؤجل خضوعها لجراحة في الصدر بسبب عرض سماكدوون

يسيطر الغموض على مشاركة شارلوت فلير في عرض سماكدوون لايف مطلع الأسبوع المقبل، بسبب خضوعها لعملية جراحية في صدرها، لإصلاح عملية زرع في ثديها نتيجة حدوث تمزق.

ومن المقرر أن يقوم مصارعوWWE بجولة في أوروبا مطلع الأسبوع المقبل، قبل التوجه إلى المملكة المتحدة، لكن تقارير صحفية أمريكية أشارت إلى أن فلير البالغ عمرها 32 عامًا، ستخضع للجراحة بعد عودتها إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى مشاركتها في العرض.

وتغلبت فلير ابنة الأسطورة ريك فلير على مشاكلها الصحية، ونجحت في الفوز على بيتون رويس، لتضمن المشاركة في عرض سماكدوون لايف.

وضمنت فلير بهذا الانتصار مشاركتها في عرض سيقام في السابع عشر من شهر يونيو/حزيران المقبل، بينما ستغيب عن عرض سياتل في 22 من الشهر نفسه، وستحل كارمالا بطلة سماكدوون للسيدات محلها.

وشارلوت جلبت الاهتمام حولها في NXT في وقت قصير جدًا، إذ تمكنت من الفوز على ناتاليا في بطولة “NXT _ تيك أوفر ” في نسختها الثامنة، لتصبح بذلك البطلة الجديدة لبطولة NXT للسيدات.