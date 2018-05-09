الصربي جوكوفيتش يودّع بطولة مدريد الدولية للتنس من الدور الثاني

ودّع الصربي نوفاك جوكوفيتش، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة مدريد الدولية للتنس المقامة في إسبانيا، بعد خسارته من البريطاني كيلي إيدموند، ضمن فعاليات الدور الثاني للبطولة، بواقع 3-6 و6-2 و3-6.

بذلك، تأهل إيدموند إلى الدور الثالث من فعاليات بطولة مدريد الدولية، ليلحق بالبلجيكي ديفيد جوفين والألماني فيليب كولشرايبر والجنوب إفريقي كيفن أندرسون.

وتعد بطولة مدريد إحدى المسابقات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، وانطلقت فعالياتها، أمس الأحد، لتنتهي في 13 مايو/ أيار الجاري، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و190 ألف دولار.