NBA.. رمية حاسمة من ليبرون جيمس تمنح كافاليرز فوزًا مثيرًا على رابتورز

أنقذ ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافاليرز مجددًا برمية حاسمة قبل نهاية اللقاء خلال فوز مثير 105-103 على تورونتو رابتورز في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم السبت.

وتقدم كافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي 3-صفر على رابتورز في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وسيستضيف المباراة الرابعة في كليفلاند.

وسجل جيمس 38 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة كما استحوذ على ست كرات مرتدة، بينما سجل زميله كيفن لاف 21 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ليصبح كافاليرز على بعد فوز واحد من بلوغ النهائي.

LeBron James goes glass and drills the Tissot Buzzer-Beater to lift the @cavs to victory in Game 3! #ThisIsYourTime#WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/VWpEN8Rm26

— NBA (@NBA) May 6, 2018