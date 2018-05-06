NBA.. رمية حاسمة من ليبرون جيمس تمنح كافاليرز فوزًا مثيرًا على رابتورز

أنقذ ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافاليرز مجددًا برمية حاسمة قبل نهاية اللقاء خلال فوز مثير 105-103 على تورونتو رابتورز في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم السبت.

وتقدم كافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي 3-صفر على رابتورز في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات، وسيستضيف المباراة الرابعة في كليفلاند.

وسجل جيمس 38 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة كما استحوذ على ست كرات مرتدة، بينما سجل زميله كيفن لاف 21 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ليصبح كافاليرز على بعد فوز واحد من بلوغ النهائي.

وانطلق جيمس بالكرة قبل ثماني ثوان على النهاية، وركض بطول الملعب، ثم وجه رمية رائعة انتزع بها الفوز قبل نهاية اللقاء مباشرة.

وكان كايل لوري الأفضل في صفوف رابتورز وسجل 27 نقطة كما مرر سبع كرات حاسمة، لكن فريقه بات على بعد هزيمة واحدة للخروج على يد كافاليرز من الأدوار الإقصائية للموسم الثالث على التوالي.

كما حقق بوسطن سيلتيكس انتصارًا مثيرًا 101-98 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بفضل تألق لاعبه آل هورفورد في آخر 5.5 ثانية بالوقت الإضافي ليتقدم 3-صفر في السلسلة.

ولم يسبق لفريق أن تفوق في سلسلة من سبع مباريات بعد التأخر 3-صفر.