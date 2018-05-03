أسطورة WWE جيريكو يعود للحلبة بعد ظهوره المفاجئ في أعظم رويال رامبل بالسعودية

أشارت تقارير إلى عودة وشيكة لـ كريس جيريكو إلى حلبات المصارعة هذا الأسبوع، لكن عشاقWWE سيصابون بخيبة أمل بعدما تأكد أن النجم الكبير سيشارك في النسخة الجديدة من مصارعة المحترفين في اليابان.

ويعتبر جيريكو أحد أكبر الأسماء في اللعبة، خاصة في التسعينيات ومطلع القرن الحالي، ورغم بلوغه 47 عامًا إلا أنه لا يزال أحد أبرز الأسماء في اللعبة، بدليل مشاركته في أعظم رويال رامبل الأسبوع الماضي بالمملكة العربية السعودية.

لكن جيريكو لن يعود إلى WWE العالمية، بل إلى منافسات مصارعة المحترفين في اليابان، حيث من المتوقع المشاركة في عرض مطلع الأسبوع المقبل.

وابتعد جيريكو عن المنافسات في شرق آسيا منذ فترة طويلة، قبل عودته للمشاركة في أعظم رويال رامبل بالسعودية الأسبوع الماضي.

وقبل ظهوره في السعودية شارك جيريكو مرة واحدة في منافسات WWE منذ يوليو/ تموز من العام الماضي، وذلك في يناير/كانون الثاني.

إذ شارك مع إلياس خلال عرض الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعرض راو، يوم الإثنين، الذي شارك فيه العديد من النجوم المخضرمين.