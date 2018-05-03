الكوريتان تشكلان فريقًا موحدًا في بطولة العالم لتنس الطاولة

قال الاتحاد الدولي لتنس الطاولة اليوم الخميس إن الكوريتين ستشكلان فريقًا موحدًا في بطولة العالم، بعد أن قرر البلدان عدم التنافس ضد بعضهما البعض في دور الثمانية.

وطلبت الكوريتان الشمالية والجنوبية تشكيل فريق موحد لخوض الدور قبل النهائي ضد اليابان أو أوكرانيا غدًا الجمعة في هالمشتاد بالسويد.

وكانت آخر مرة لعبت فيها الكوريتان بفريق موحد في بطولة العالم لتنس الطاولة العام 1991، في اليابان حيث حقق فريق السيدات فوزًا مفاجئًا على الصين حاملة اللقب لينال الذهبية.

وجاء قرار تشكيل فريق موحد بعد موافقة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

وقال توماس فايكرت رئيس الاتحاد الدولي في بيان “عندما أبلغت مجلس الإدارة بهذا التطور، تلقى الفريق الكوري الموحد تحية حارة من الأعضاء الذين أظهروا كل الدعم لهذه الخطوة التاريخية”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد زعيما كوريا الشمالية والجنوبية الأسبوع الماضي بالعمل من أجل “نزع كامل للسلاح النووي” في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق هذا العام شاركت الكوريتان بفريق موحد للسيدات في هوكي الجليد بالألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجتشانج بعد أن سارا معًا خلال مراسم الافتتاح.