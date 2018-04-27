WWE.. أعظم رويال رامبل.. تركي آل الشيخ يتقمص دور الحكم خلال نزال جون سينا وترابل إتش (فيديو)

تقمّص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، دور حكم المصارعة، خلال النزال الذي وقع بين جون سينا وترابل إتش، في منافسات أعظم رويال رامبل، المقام في جدة.

وخلال تمكن جون سينا من منافسه وبداية الحكم في عد الأرقام، تفاعل آل الشيخ معه وتقمّص دوره، وبدأ في العد.

ونجح جون سينا في الإطاحة بترابل إتش في أول نزال أُقيم عصر اليوم الجمعة.

وبعد نجاح جون سينا في الفوز بالنزال الأول، سيقام نزال تابوت بين أندرتيكر وروسيف، ونزال على لقب اليونيفرسال داخل قفص حديدي بين رومان رينز وبروك ليسنر، ونزال سلالم رباعي على بطولة الإنتركونتننتال بين سيثر ولينز، و ذا ميز و ساموا جو و فين بالور، ونزال على بطولة سماكداون للتاج تيم بين فريق ذا بلودجين برازورز، و ذا أوسوس، وأيضًا نزالان على بطولة WWE، وبطولة الوزن المتوسط.

ويعتبر العرض هو الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.

وتحتضن مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أعظم رويال رامبل، يوم الجمعة الـ ٢٧ من أبريل الجاري، حيث تشهد نزالين على بطولتين.

وبحسب الموقع الرسمي لـ wwe “النزال الأول سيكون على بطولة راو للتاج تيم، بين فريق مات هاردي و براي وايت، وفريق شيموس وسيزارو، والنزال الثاني سيكون على بطولة الولايات المتحدة بين جندر ماهال و جيف هاردي”.