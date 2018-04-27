WWE.. أعظم رويال رامبل.. بروك ليسنر وأورتن وسيزارو يستمتعون في الجوهرة‎ (فيديو)

لعب المصارعون، بروك ليسنر وأورتن وسيزاغرو، كرة القدم بشكل ودي، قبيل انطلاق منافسات أعظم رويال رامبل، التي يحتضنها ملعب الجوهرة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وظهرت لقطات فيديو تظهر المصارعين الثلاثة وهم يتناقلون الكرة بشكل ودي.

بروك ليزنر، راندي اورتن و سيزارو يستمتعون في ملعب الجوهرة ????

–#السناب_الرياضي_WWE pic.twitter.com/vQw9Tirq49 — السناب الرياضي (@o15sport) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ويدخل المصارع بروك ليسنر بعد تجديد عقده مع WWE للمحافظة على لقب اليونيفيرسال ضد رومان رينز

ووصل نجوم WWE، اليوم الجمعة، مطار مدينة جدة؛ للمشاركة في عرض أعظم رويال رامبل، الذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يشهد هذا العرض أعظم معركة ملكية في رويال رامبل، إذ سيشارك 50 نجمًا لأول مرة في تاريخ مواجهات رويال رامبل.

ومن أبرز المشاركين: راندي أورتن ومارك هنري، وري ميستريو وكين أوينز وشين مكمان وجريت كالي.