تغيير في قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى يهدد مسيرة العداءة سيمينيا

أقر الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الخميس، قواعد جديدة إزاء حالات فرط إفراز الأندروجين، ربما تحول دون مشاركة العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا في سباقي 800 و1500 متر.

وتتيح القواعد الجديدة لسيمينيا حق الاختيار بين أن تخضع لعلاج طبي، يهدف لتقليص معدلات هرمون الذكورة تستوستيرون، أو الانتقال للمنافسة في مسافات أطول.

وللمنافسة على الصعيد الدولي، لن يُنظر للعداءات اللائي يواجهن خللًا في النمو الجنسي على أنهن سيدات أو من ثنائي الجنس (أو ما يماثلها).

ويلزم خفض مستوى هرمون الذكورة تستوستيرون لديهن إلى ما دون 5 نانومول للتر، لمدة آخر ستة أشهر متصلة (من خلال استخدام موانع الحمل الهرمونية).

وسيلزم بعدها أيضًا أن يستمر معدل هرمون تستوستيرون في الدم دون 5 نانومول للتر.

وعلّقت سيمينيا، بطلة الأولمبياد مرتين وبطلة العالم ثلاث مرات في سباق 800 متر، والتي جمعت بين لقبي 800 و1500 متر في دورة ألعاب الكومنولث هذا الشهر، على القواعد الجديدة على تويتر قائلةً: “أنا واثقة بنسبة 97 في المئة أنكم مختلفون عني، لكنني واثقة بنسبة 100 في المئة أن الأمر لا يعنيني”.

وعانى الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة، بحيث يحتفظ بحق سيمينيا وفي الوقت نفسه الحفاظ على ما قالوا إنه مبدأ “تكافؤ الفرص”.

وشكت مجموعة من العداءات من أن فرط الأندروجين عند سيمينيا (27 عامًا) يمنحها أفضلية تخل بمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسات.

وتشخص الحالة على أنها زيادة في معدلات إفراز هرمون الذكورة تستوستيرون، الذي يساعد في نمو العضلات وزيادة القوة البدنية والهيموجلوبين الذي يزيد من القدرة على التحمل.

وأخفق الاتحاد الدولي لألعاب القوى في التعامل مع المسألة حين تقدمت العداءة الهندية دوتي تشاند في 2015 بطعن للمحكمة الرياضية ضد قرار استبعادها من المنافسة؛ بسبب ارتفاع معدلات هرمون الذكورة تستوستيرون لديها.

وقال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى وقتها: “نريد أن يتم تحفيز الرياضيين من أجل الوصول للمستوى المطلوب من الالتزام والتضحية في هذه الرياضة، ولإلهام أجيال جديدة للانضمام إلى اللعبة وتقديم هذا المستوى الرائع”.

وقال كو سابقًا إنه لم يكن هناك من أشار إلى ارتكاب سيمينيا لأي خطأ.

وقال اتحاد جنوب أفريقيا لألعاب القوى: “اطلع الاتحاد على القواعد الجديدة الخاصة بسباقات السيدات. وسنقوم من جانبنا كاتحاد بدراسة هذه القواعد الجديدة لمعرفة مدى توافقها مع القواعد التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضية”.

وستدخل هذه القواعد الجديدة، التي وافق عليها الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس/ آذار الماضي، حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.