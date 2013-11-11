عودة الشعلة الأولمبية من الفضاء

بايكونور - عادت شعلة أولمبياد سوتشي الشتوي إلى الأرض، الإثنين، بعد أن أمضت أربعة أيام في الفضاء عندما هبطت المركبة الفضائية سويوز في قاعدة بايكونور الفضائية في قازاخستان قادمة من المحطة الفضائية الدولية.

وعاد على متن الرحلة روّاد الفضاء الروسي فيودور يوريتشيكين والأمريكية كارين نيبرج والإيطالي لوكا بارميتانو بعد أن أمضوا 166 يوماً في الفضاء على متن المحطة الفضائية.

وأول مرّة خرجت الشعلة الأولمبية إلى الفضاء الخارجي عندما حملها رجلا الفضاء أوليج كوتوف وسيرجي ريازانسكي أثناء قيامهما بعملية سير في الفضاء الخارجي السبت الماضي.

وسبق للشعلة الأولمبية أن نقلت على متن مركبات فضائية مرّتين في عامي 1996 و2000 إلا أنه لم يسبق السير بها في الفضاء الخارجي.

وسينطلق الأولمبياد الشتوي في منتج سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود في فبراير/شباط المقبل.