إغماء عشرات العدائين في ماراثون لندن بسبب ارتفاع درجات الحرارة (صور وفيديو)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو وصورًا لإغماءات بين عشرات العدائين المشاركين في ماراثون لندن، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ووفق الصحيفة، فإن عشرات العدائين انهاروا على الأرض قبل الوصول إلى خط النهاية، بينما اضطر بعضهم للتوقف أثناء السباق، وأمام الجماهير لتهدئة شعورهم بالحرارة.

وكان مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أعلن وصول درجات الحرارة إلى 23.2 درجة، وهي أعلى درجة سجلها في هذا الوقت من العام منذ 1996، عندما وصلت درجات الحرارة 22.7 درجة.

ولفتت الصحيفة إلى إرسال محطات مياه متنقلة لتزويد المتسابقين، وذلك بعد نفاد المحطات بين الميلين الثامن والعاشر، فضلًا عن تزويد عدد من محطات الاستحمام طوال مسار السباق (26.2 ميل).

وكان منظمو السباق طلبوا من العدائين التخلي عن الملابس الثقيلة نظرًا للطقس الدافئ على غير المعتاد في شهر أبريل.

يُذكر، أن العداءة الكينية “فيفيان شيريوت”، التي تبلغ من العمر 34 عامًا، فازت بلقب ماراثون لندن اليوم للمرة الأولى في مسيرتها، كما فاز الكيني اليود كيبشوغ بلقب فئة الرجال.