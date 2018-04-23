NBA.. جيمس يقود كافاليرز للفوز على بيسرز في دوري كرة السلة الأمريكي

أحرز ليبرون جيمس 32 نقطة وسجل كايل كورفر ثلاثيتين حاسمتين في الربع الأخير ليقودا كليفلاند كافاليرز للفوز 104-100 على أنديانا بيسرز ومعادلة النتيجة الإجمالية 2-2 في مواجهتهما بالجولة الأولى للأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الأحد.

واستحوذ جيمس أيضًا على 13 كرة مرتدة. وسجل كورفر 18 نقطة بينها ثماني نقاط في آخر ثلاث دقائق، بينما أحرز جيه.آر سميث وجوردان كلاركسون 12 نقطة لكل منهما لصالح كافاليرز.

وتقام المباراة الخامسة في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في كليفلاند، بعد غد الأربعاء.

وأحرز لاماركوس أولدريدج ثلاثية ليوقف تقدم جولدن ستيت وريورز في الربع الأخير ويقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 103-90 وتجنب الهزيمة بأربع مباريات متتالية في الجولة الأولى بالأدوار الإقصائية.

ويتقدم وريورز 3-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الخامسة بينهما، غدا الثلاثاء، في جولدن ستيت حيث يحتاج حامل اللقب لفوز واحد ليضرب موعدًا مع نيو أورليانز بليكانز في الجولة الثانية.

وسجل يانيس أنتيتوكومبو نقطتي الانتصار قبل 5.1 ثانية على النهاية ليفوز ميلووكي باكس 104-102 على بوسطن سيلتيكس ويعادل النتيجة 2-2 في السلسلة. وتقام المباراة الخامسة غدا الثلاثاء في بوسطن.

كما عادل واشنطن ويزاردز النتيجة 2-2 في سلسلة مبارياته ضد تورونتو رابتورز بعد فوزه 106-98 بفضل 31 نقطة من برادلي بيل.

وسجل جون وول 27 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة ومرر 14 كرة حاسمة لصالح ويزاردز، بينما أحرز ديمار ديروزان 35 نقطة مع رابتورز. وتقام المباراة الخامسة بينهما بعد غد الأربعاء في تورونتو.