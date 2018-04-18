شارابوفا ستعود للبطولات على الأراضي العشبية في برمنغهام

أعلن الاتحاد البريطاني للتنس اليوم الأربعاء أن ماريا شارابوفا المصنفة الأولى عالميًا سابقًا ستشارك في بطولة برمنغهام على الأراضي العشبية، استعدادًا لبطولة ويمبلدون.

وتقام بطولة برمنغهام في الفترة 18-24 يونيو حزيران، وستكون الأولى للاعبة الروسية على الأراضي العشبية، منذ وصولها إلى قبل نهائي ويمبلدون في 2015.

وحصلت شارابوفا، بطلة برمنغهام 2004 و2005، على بطاقة دعوة للمشاركة العام الماضي، قبل أن تضطر للانسحاب من موسم البطولات العشبية بسبب إصابة في الفخذ.

وأخفقت اللاعبة الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى على استعادة مستواها بعد إيقافها العام الماضي بسبب المنشطات، وانفصلت عن مدربها سفين غرونفيلد بعد الخروج من الدور الأول لبطولة إنديان ويلز الشهر الماضي.

وبهذه الهزيمة خسرت شارابوفا لأول مرة في ثلاث مباريات متتالية منذ 2003، وانسحبت اللاعبة الروسية بعد ذلك من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة في الذراع.

وستشهد بطولة برمنغهام مشاركة أكثر من لاعبة بارزة، منهن الإسبانية غاربين موغوروزا والبريطانية جوهانا كونتا والتشيكية بترا كفيتوفا.