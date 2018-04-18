NBA.. سيلتيكس يفوز مجددًا في الأدوار الإقصائية لدوري السلة الأمريكي

حقق بوسطن سيلتيكس فوزه الثاني على التوالي في الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بتفوقه 120-106 على ميلووكي باكس، أمس الثلاثاء.

وبات سيلتيكس يتقدم 2-صفر على ميلووكي في دور الثمانية للقسم الشرقي في سلسلة يحسمها الأفضل في سبع مباريات.

وسجل جايلن براون 30 نقطة وهو أكبر عدد من النقاط في مسيرته بالأدوار الإقصائية، بعدما كان أعلى رقم سابق يبلغ 20 نقطة أحرزها خلال فوز سيلتيكس 113-107 في المباراة الأولى من السلسلة يوم الأحد.

وأنهى تيري روزير اللقاء برصيد 23 نقطة لسيلتيكس كما سجل ماركوس موريس 18 نقطة، وأضاف زميله آل هورفورد 16 نقطة.

وجدد نيو أورليانز بليكانز تفوقه على بورتلاند تريل بليزرز وفاز 111-102 بفضل تألق جرو هوليداي الذي أحرز 33 نقطة ومرر تسع كرات حاسمة.

وبات بليكانز متقدمًا 2-صفر في المرحلة الأولى من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي.

وظهر ديمار ديروزان بشكل رائع وسجل 37 نقطة ليفوز تورونتو رابتورز 130-119 على واشنطن ويزاردز ويتقدم أيضًا 2-صفر في سلسلة القسم الشرقي.