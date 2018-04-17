WWE.. هذه أبرز نزالات أعظم رويال رامبل في السعودية

تحتضن مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعظم رويال رامبل، يوم الجمعة الـ ٢٧ من أبريل الجاري، حيث تشهد نزالين على بطولتين.

وبحسب الموقع الرسمي لـ wwe “النزال الأول سيكون على بطولة راو للتاج تيم بين فريق مات هاردي و براي وايت وفريق شيموس وسيزارو، والنزال الثاني سيكون على بطولة الولايات المتحدة بين جندر ماهال و جيف هاردي”.

موعد أعظم رويال رامبل في السعودية

ومن المنتظر أن يقام عرض أعظم رويال رامبل في جدة يوم الجمعة الـ ٢٧من أبريل في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وبالإضافة إلى النزالين الذين تم الإعلان عنهما سيقام في عرض أعظم رويال رامبل مجموعة مثيرة من النزالات على رأسها نزال ٥٠ رجل رويال رامبل ونزال بين جون سينا وتريبل اتش، ونزال تابوت بين أندرتيكر وروسيف، ونزال على لقب اليونيفرسال داخل قفص حديدي بين رومان رينز وبروك ليسنر، ونزال سلالم رباعي على بطولة الإنتركونتننتال بين سيثر ولينز و ذا ميز و ساموا جو و فين بالور ونزال على بطولة سماكداون للتاج تيم بين فريق ذا بلودجين برازورز و ذا أوسوس وأيضا نزالان على بطولة WWE وبطولة الوزن المتوسط.

ويعتبر العرض هو الحدث الأول في الشراكة طويلة الأمد بين WWE والمملكة العربية السعودية.