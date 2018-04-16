بأسعار خيالية.. شاهد أغلى سيارات “السباق الشرس” وأقدمها (صور)

يسمونها “سيارات العضلات” وهو تعبير أمريكي يُقصد به تلك السيارات ذات البابين والدفع الخلفي بموتورات ضخمة جدًا بقصد السباق الشرس. عددها قليل في العالم ويجري اقتناؤها كهواية لكنها أيضًا تجارة مربحة، حيث تباع بأسعار خيالية.

هنا مجموعة من سيارات العضلات التي بيعت بأثمان تبدو خرافية.

شيفورليه كورفيت 1968 بسعر 880 ألف دولار

هي واحدة من 80 سيارة فقط صنعتها شيفروليه عام 1968، بقوة 550 حصانًا وناقل أربع سرعات، صاحبها اشتراها بمبلغ 130 ألف دولار وباعها عام 2014 بـ 880 ألف دولار ولم يستخدمها سوى 20 ميلًا.

دودج تشارجر 1968 بسعر 900 ألف دولار

صنعت عام 1969 بقوة 425 حصانًا وناقل أربع سرعات، بيعت عام 2015 بمبلغ 900 ألف دولار بعد أن قطعت 6500 ميل.

شلبي موستانغ 1965 بسعر 990 ألف دولار

فازت بـ 17 سباقًا ما بين 1968 و 1969 وبذلك أصبحت الأولى في عدد جوائزها، وهو ما جعلها تباع عام 2006 بحوالي مليون دولار.

شيفروليه كاماروا 1969 بسعر مليون دولار

ميزتها أن محركها مصنوع من الألومنيوم لتخفيف وزن السيارة وزيادة سرعتها، بيعت عام 2013 بمبلغ مليون دولار.

شلبي موستانغ 67 بسعر 1.3 مليون دولار

كانوا يطلقون عليها “الأفعى السوبر”. صنعت منها الشركة 50 سيارة في آواخر الستينيات، وبقوة 500 حصان، حيث حققت سرعة 170 ميلًا بالساعة.

شلبي كوبرا 1965 بسعر 1.6 مليون دولار

انتجتها شركة كوبرا البريطانية قبل نصف قرن، وجهزت الأعداد المحدودة منها لتكون سيارة عضلات، ولذلك أصبحت تحظى بأسعار تداول خيالية.

بوينتاك بونيفيل 1954 بسعر 3.8 مليون دولار

معظم هذا النوع من السيارات التي انتجت في الخمسينيات، كانت مخصصة للمعارض وهي تتمتع بسرعات استثنائية.

هذه السيارة كانت واحدة من اثنتين فقط عرضتا عام 1954

شيفروليه كورفيت 1967 بسعر 3.85 مليون دولار

صنعت هذه السيارة عام 1967 وبيعت عام 2014 في مزاد انتهى معها بأقل من 4 ملايين دولار، قوتها 430 حصانًا.

شلبي كوبرا 1966 بسعر 5.5 مليون دولار

صنعت الشركة سيارتين فقط من هذا النوع المسمى “الأفعى السوبر” بقوة 800 حصان، واحدة بيعت للمثل بيل كوسبي، وهذه الثانية بيعت عام 2007 بمبلغ 5.5 مليون دولار.

فورد جي تي 1964 بسعر 7 ملايين دولار

هذه السيارة صنعها هنري فورد عندما فشل بشراء شركة فيراري، وأراد من أربع سيارات فقط جرى تصنيعها أن تكون منافسًا حقيقيًا للفيراري.

شلبي كوبرا 1962 بسعر 13.7 مليون دولار

هي أول سيارة شلبي كوبرا جرى تصنيعها ونُقلت من بريطانيا للولايات المتحدة، وبهذه الميزة بيعت لاحقًا بثروة تعادل قرابة 14 مليون دولار.