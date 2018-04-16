بعد علاقة دامت 6 أعوام.. المصارع جون سينا ينفصل عن خطيبته نيكي بيلا

كشفت تقارير صحافية عن انفصال المصارع جون سينا، البالغ 40 عامًا، والمصارعة نيكي بيلا، 34 عامًا، بعد علاقة دامت 6 أعوام.

وقال سينا وبيلا، في بيان مشترك نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في وقت متأخر من، أمس الأحد: “على الرغم من أن هذا القرار صعب، إلا أننا سوف نستمر في أن نكن الحب والاحترام لبعضنا البعض. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت من حياتنا”.

يُشار إلى أنه كان من المقرر أن يتزوج جون وبيلا في الخامس من مايو المقبل.

ويأتي نبأ الانفصال بعد عام من إعلان المصارعين خطوبتهما.

وفي وقت لاحق من اليوم، أشار “سينا” إلى انفصاله بنكتة ساخرة من إحدى حلقات “عائلة سيمبسون” عبر حسابه على موقع “أنستغرام”، كتب عليها: “أسوأ أيام حياتي.”

وكان “سينا” تحدث عن الصعوبات التي تواجه علاقته بـ”نيكي” لبرنامج ET خلال حفل Kids’ Choice Awards في شهر مارس الماضي، كما أشار خلال لقاء له مع برنامج “Today” الشهر الماضي أنه دفع حبيبته على توقيع اتفاقية بينهما قبل أن ينتقلا للعيش معًا، لحمايتهما إذا ما جرى شيء في علاقتهما.

وانتشرت شائعات انفصالهما بعدما أذاعت محطة !E الإعلان الترويجي الأول للموسم الثالث من مسلسل تلفزيون الواقع Total Bellas، وفي مشهدٍ قصير ظهرت “نيكي بيلا” وهي تمسك بيد “جون سينا” بينما كانت دموعها تنهمر على وجنتيها، وسألته “هل سنلغيه”؟