الأسترالي ريتشياردو سائق رد بول يفوز بسباق جائزة الصين الكبرى

توج الأسترالي دانييل ريتشياردو، سائق رد بول، بطلًا لسباق جائزة الصين الكبرى الحلقة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، في حين احتل متصدر الترتيب العام، الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري المركز الثامن.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الثاني تلاه مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري.

وأنهى بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس السباق محتلًا المركز الخامس لكنه تقدم للمركز الرابع بعد أن عوقب الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول بالتأخير عشر ثوان لتسببه في اصطدام مع سيارة فيتل.