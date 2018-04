“أعظم رويال رامبل” في السعودية يشهد نزال “التابوت” بين أندرتيكر وروسيف

بعد عودته الناجحة في منافسات ريسلمانيا 34، ينتظر أن يواجه أندرتيكر خصمه روسيف بنزال “التابوت” في عرض “أعظم رويال رامبل”، الذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 27 أبريل.

وهدف نزال التابوت هو أن يقوم أحد نجوم WWE بوضع خصمه بداخله و بعدها يقوم بأغلاق التابوت عليه، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لـWWE.

وبالإضافة لمواجهة أندرتيكر ورسيف، تمت إضافة 15 نجمًا منهم صاحب الميدالية الأولمبية كيرت أنجل، والفائز بنزال أندريه ذا جاينت باتل رويال عام 2016 بارون كوربن، وفريق نيو داي الفائز ببطولة التاج تيم أربعة مرات، وكريس جيريكو الفائز ببطولة العالم للوزن الثقيل 3 مرات وبطولة الانتركونتننتال 9 مرات ليكونوا من ضمن المشاركين رسميا في نزال أعظم رويال رامبل الأول من نوعه الذي يضم 50 نجما.

تم الإعلان أيضا عن مشاركة نجوم WWE أبولو كروز وشيلتون بنجامين وسين كارا وإلايس وتشاد جيبل وجولدست وتيتوس أونيل وموجو راولي و دولف زيغلر.

عرض أعظم رويال رامبل سيتضمن أيضًا نزالاً بين جون سينا ضد تريبل إتش، ونزالاًَ على لقب اليونفيرسال داخل قفص حديدي بين بروك ليسنر ورومان رينز ونزال على لقب سماكداون للزوجي بين ذا بليدجون بروذرز وذا أوسوس، بالإضافة إلى 5 نزالات أخرى يتم فيها الدفاع عن لقب WWE ولقب الإنتركونتننتال ولقب راو للزوجي ولقب الولايات المتحدة ولقب الوزن المتوسط “الكروزرويت”.

وستكون التذاكر متاحة لهذا العرض التاريخي يوم الجمعة المقبل 13 أبريل.

