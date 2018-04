المصارعة بايج تعلن رسميًا اعتزالها منافسات WWE (فيديو)

كشفت المصارعة بايج رسميًا عن اعتزالها رسميًا منافسات WWE في عرض الرو، يوم الثلاثاء، المقام في نيو أورليانز في خطاب مؤثر شهدته الجماهير صباح اليوم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ميرور”، فإن بايج البالغة 25 عامًا، أعلنت قرارها على الحلبة أمام الجماهير وهي تبكي.

واحتاجت بايج لتدخل جراحي بعد إصابتها في شهر ديسمبر الماضي، بعد إيذائها من المصارعة ساشا بانكس بعد ركلها بقوة في رأسها متجهه مباشرة إلى العنق في أحد العروض المحلية، سقطت على إثرها؛ ما استدعى الفريق الطبي للدخول إلى الحلبة لإسعافها.

وفي كلمته أمام الجمهور في نيو أورليانز، اعترفت بايج بأنه كان من الصعب عليها الجلوس على الهامش في منافسات Wrestlemania 34.وأكدت أنها تحب الحلبة، واصفة إياها بـ”قلبها وروحها ودمها”، مشددة على أنه بسبب إصابة الرقبة، لم تعد قادرة على أداء دورها في المنافسات.

واختتمت: “هذا أحد أصعب الأشياء التي يجب أن أقولها في حياتي المهنية”؛ ما دفع الجمهور لتحيتها بقوة والهتاف باسمها.

She kicked Paige too hard and this is not a botch. She did it because she's mad with Paige. She didn't want to injury her, but it happened. You can clearly see wwe superstars never kick that hard. Would have she done it with Bayley? We're more careful with who we likes. pic.twitter.com/BvcjOlu69I

— Simone????⚫ (@simo140609) January 13, 2018