NBA.. سبيرز وبليكانز وثاندر في الأدوار الإقصائية لدوري السلة الأمريكي

تأهل سان أنطونيو سبيرز ونيو أورليانز بليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم الثلاثاء.

وانتصر سبيرز 98-85 على سكرامنتو كينجز ليضمن الظهور في الأدوار الإقصائية للموسم 21 على التوالي.

وتغلب بليكانز 113-100 على لوس أنغليس كليبرز ليتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015.

وأحرز راسل وستبروك ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود ثاندر للفوز 115-93 على ميامي هيت.

ويتساوى سبيرز وبليكانز وثاندر برصيد 47 فوزًا و34 هزيمة لكل منهم لكن ترتيبهم في القسم الغربي لن يتحدد سوى بعد المباراة الأخيرة.

ويحل سبيرز ضيفًا على بليكانز، يوم الأربعاء.

وسجل وستبروك 23 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

وأصبح وستبروك بحاجة إلى الاستحواذ على 16 كرة مرتدة في مباراته الأخيرة ضد ممفيس غريزليز ليصبح أول لاعب في التاريخ يبلغ معدله ثلاثة أرقام مزدوجة في موسمين متتاليين.

وفاز مينيسوتا تيمبرولفز 113-94 على غريزليز بينما انتصر دنفر ناغتس بصعوبة 88-82 على بورتلاند تريل بليزرز ليحافظ على آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية.

ويحل ناغتس ضيفًا على تيمبرولفز في المباراة الأخيرة والتي ستحدد المتأهل منهما.

ويحتل تيمبرولفز المركز الثامن برصيد 46 فوزًا و35 هزيمة وهو الرصيد ذاته لناجتس صاحب المركز التاسع.

وفي مباريات أخرى، فاز تورونتو رابتورز 108-98 على ديترويت بيستونز وتغلب كليفلاند كافاليرز 123-109 على نيويورك نيكس.

وانتصر ميلووكي باكس 102-86 على اورلاندو ماجيك وبروكلين نتس 114-105 على شيكاغو بولز.