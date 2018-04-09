wwe.. راسلمينيا 2018: من هو الطفل نيكولاس الذي حصد لقب بطل راو للزوجي مع سترومان؟ (فيديو)

طلب مدير عرض الراو كيرت أنجل من المصارع الضخم برون سترومان، أن يجد له أي زميل كي ينافس على لقب راو للزوجي أمام شيموس وسيزارو.

وبالفعل دخل سترومان خلال عرض راسلمانيا 34 العام 2018 وأعلن أنه وجد زميلًا.

وبحسب موقع wwe arabic ، هذا الزميل كان أحد الجماهير المتواجدة، إذ بدأ في البحث بالفعل عن زميل له ليختار طفلًا اسمه نيكولاس ليكون الى جواره في الحلبة.

وعلى الرغم من أن نيكولاس لم يدخل إلى الحلبة سوى مرة واحدة، ولم يقم بأي حركة، إلا انه أصبح الآن فائزًا بلقب راو للزوجي مع برون سترومان الذي استطاع هزيمة سيزارو و شيموس وحده.