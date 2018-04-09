نتائج مواجهات راسلمينيا 34‎.. ظهور مميز لروندا روزي.. وأندرتيكر يعود وينتقم من جون سينا (فيديو)

تابع محبو عالم WWE ليلة مذهلة من عرض راسلمينيا 34، إذ شهد العرض تواجد المصارعة روندا روزي للمرة الأولى في عالم WWE، وأيضًا مواجهة نارية بين أندرتيكر وجون سينا.

وبدأ مهرجان WWE WrestleMania 34 بالعروض التمهيدية، والنزال الأول، معركة أندريه العملاق الملكية، إذ نجح النجم مات هاردي في حسم المواجهة بعد أن تبقى هو والنجم بارون كوربين، ولكنه قام بإقصاء الأخير بعد ظهور براي وايت بشكل مفاجئ.

والمواجهة الثانية كانت على لقب بطولة الكروزرويت، إذ نجح النجم سيدرك ألكساندر في حسم تلك المواجهة بعد أداء مميز ضد مصطفى علي، الذي كان قريبًا من الفوز في أكثر من لحظة في هذه المواجهة.

وفي النزال الثالث بمعركة السيدات الملكية، نجحت المصارعة ناعومي في حسمها، إذ استطاعت أن تحصل على لقب أول باتل رويال للسيدات في راسلمينيا، وذلك بعد أن صمدت في وجه عدد كبير من سيدات راو و سماكداون وNXT كما شهد اللقاء أيضًا خروج كارميلا أولا لتصبح أول امرأة تخرج في تاريخ باتل رويال السيدات على الإطلاق.

وانطلق بعد ذلك عرض رسلمينيا 34 الرئيس، على بطولة القارات، والتي كانت بين ذا ميز في مواجهة سيث رولينز في مواجهة فين بالور، وتمكن النجم سيث رولينز من انتزاع اللقب بعد مواجهة افتتاحية رائعة للغاية قدم فيها النجوم الثلاثة كل ما لديهم من خبرات وقوة، وتمكن رولينز فى النهاية من الفوز والحصول على بطولة القارات العريقة.

بطولة سيدات سماك داون: تمكنت النجمة شارلوت فلير من الحفاظ على بطولة السيدات، وأيضًا كسرت سلسلة اللاهزيمة للنجمة اليابانية أسكا.

المعركة شهدت بادرة احترام كبير بين النجمتين عندما أصرت أسكا على تهنئة شارلوت على أدائها وعلى انتصارها بعد نهاية اللقاء.

بطولة الولايات المتحدة: نجح النجم الهندي جيندر ماهال في صعق العالم من جديد بعد أن انتصر على كل من روسيف وراندي أورتن وبوبي رود ليحصد لقب الولايات المتحدة الذي كان يحمله راندي أورتن، في نزال قوي انتهى بشكل مفاجئ لصالح النجم الهندي الذي كان حصد لقب WWE منذ أقل من عام وحافظ عليه لفترة طويلة، هل تكون هذه بداية عهد جديد لجيندر ماهال.

وفي النزال الرابع، والذي يعرف باسم مواجهة الأبطال الأولمبيين ضد السلطة.. والذي كان بين فريق روندا روزي وكيرت أنجل ضد فريق ستيفاني مكمان وتريبل إتش، قدم الفريقان مواجهة حماسية للغاية، وكان الظهور الأول للنجمة روندا راوزي رائعًا بكل المقاييس، إذ لم تنجح فقط في الفوز بالنزال ومعها كيرت أنجل ولكنها نجحت في إبهار الجميع بقوتها وقدراتها المذهلة، روزي نجحت في تحطيم كل من تريبل إتش وستيفاني ماكمان سويا قبل أن تحطم ستيفاني وتجعلها تستسلم سريعًا في النهاية.

وفي النزال الخامس، على لقب زوجي سماك داون، نجح فريق إخوة المطرقة إريك روان ولوك هاربر في تحقيق فوز مثير على خصومهم في مواجهة نالت إعجاب الجماهير.

وفي النزال السادس الذي كان منتظرًا بين جون سينا وأندرتيكر، أنهى الأخير المواجهة سريعًا واستطاع تحقيق الفوز على سينا بعد ضربة شوك سلام وشاهد القبر وظهر الأندرتيكر بشكل أفضل مما ظهر عليه العام الماضي.

النزال السابع: شين مكمان ودانيال براين ضد سامي زين وكيفن أوينز، إذ سجل دانيال براين عودة مميزة للغاية ودخولًا رائعًا إلى الحلبة وتمكن من تحقيق الفوز لفريقه بعد إجبار سامي زين على الاستسلام بعد ان قدم مواجهة نارية وعنيفة مع شين مكمان ضد أوينز وزين.

المواجهة الثامنة على بطولة سيدات الرو، تمكنت المصارعة نيا جاكس من اقتناص البطولة من النجمة أليكسا بليس.

وعلى بطولة WWE، نجح أي جي ستايلز في الفوز على شينسكي ناكامورا، وقدم النجمان مواجهة مثيرة ونارية تبادل فيها كلا المصارعين السيطرة على مجريات الأمور في النزال، وبعد النزال أظهر ناكامورا روحًا رياضية عندما أمسك الحزام ونزل على قدميه من أجل تقديم اللقب لأي جي ستايلز ولإظهار احترامه له.

وفي المواجهة العاشرة على بطولة زوجي عرض الرو، وجمعت بين برون سترومان ونيكولاس ضد فريق ذا بار شيمس وسيزارو، نجح برون سترومان في حسم المواجهة بصعوبة كبيرة، وطالبت الجماهير بدخول الطفل نيكولاس إلى الحلبة من أجل أن يقاتل خصميه شيمس وسيزارو.

وفي نهاية العروض، شهد الحدث الرئيس على لقب بطولة WWE العالمي منافسة حامية بين بروك ليسنر ورومان رينز، إذ قدم الثنائي مواجهة هي الأقوى والأشرس فى عرض راسلمينيا 34، إذ تمكن الوحش البشري بروك ليسنر من حسمها على الرغم من أنه تلقى ضربة قاضية ولكن لم تفلح في التأثير، إذ قام مسرعًا ونفذ ضربته القاضية التي أنهت النزال لصالحه، وأعلن رسميًا احتفاظه بالبطولة؛ ما يعني أنه لن يغادر إلى UFC وسيستمر فى WWE بشكل كبير.