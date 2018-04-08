NBA.. ناغتس يهزم كليبرز ويحيي آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

أحيا دنفر ناغتس آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه، يوم الأحد، على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 134-115.

أحرز ويل بارتون 31 نقطة للفريق الفائز، بينما حقق زميله نيكولا يوكيتش ثلاثية من الأرقام المزدوجة بتسجيله 23 نقطة والسيطرة على 11 رمية مرتدة وتقديم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.

وهذه هي تاسع ثلاثية من الأرقام المزدوجة يسجلها يوكيتش خلال الموسم الحالي.

وهذا هو خامس فوز على التوالي لناغتس الذي أصبح يتساوى مع مينيسوتا تيمبرولفز صاحب المركز الثامن بين فرق القسم الغربي (آخر المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية) رغم أن الأخير يتفوق في سجل المواجهات المباشرة بينهما، لكن يمكن لأي من الفريقين حسم التأهل خلال الفترة المتبقية حتى نهاية المرحلة التمهيدية من الموسم في الـ 11 من أبريل/ نيسان الجاري.

وبهزيمة الأمس وهي الرابعة في آخر خمس مباريات تبخرت آمال كليبرز في الوصول للأدوار الإقصائية بعد فوزه 42 مرة مقابل 38 هزيمة، في حين فاز دنفر 45 مرة وخسر في 35 مباراة.

وفي مباريات أخرى، فاز نيو أورليانز بليكانز على مضيفه جولدن ستيت وريورز حامل اللقب 126-120 وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر خارج ملعبه على هيوستون روكتس 108-102 ليوقف مسيرة انتصارات روكتس المتتالية على أرضه والتي استمرت على مدار 20 مباراة.