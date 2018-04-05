مكغريغور يعتدي على حافلة المصارعين المشاركين في UFC 223 (فيديو)

تصدر المصارع الأيرلندي كونور مكغريغور عناوين الصحف ومواقع العالم مرة أخرى؛ لأسباب سلبية، حيث اعتدى على حافلة كانت تقل المصارع خبيب نورماغوميدوف عقب نهاية المؤتمر الصحفي الخاص بليلة 223 UFC.

ويتنافس نورماغوميدوف مع ماكس هولواي على لقب الخفيف الذي يحمله مكغريغور حاليًا، ما دفع المصارع الأيرلندي للاعتداء على حافلة نورماغوميدوف.

وظهر المصارع البالغ عمره 29 عامًا في مركز باركليز، وتسبب في فوضى عارمة بمساعدة أعضاء فريقه التدريبي عقب نهاية الحدث الإعلامي، يوم الخميس.

وتورطت مجموعة كبيرة من الأشخاص في مشاجرة مع بعض المصارعين، وكان نورماغوميدوف هدفهم الرئيسي.

وبات المصارع الروسي نورماغوميدوف المرشح الأوفر حظًا للفوز باللقب الذي يحمله مكغريغور، وقد هدد أرتيم لوبوف في وقت سابق من الأسبوع الحالي، ويبدو أن غضب مكغريغور كان بسبب صديقه لوبوف.

وتظهر لقطات الفيديو محاولة ماكغريغور إلقاء مقذوفات نحو سيارة تعج بالمقاتلين قبل أن يمنعه الأمن، وقد نجح بعض أعضاء فريقه التدريبي في الاعتداء على الحافلة وتحطيم نوافذها.

وتعرض مايكل كييزا لإصابة بسبب هذه المشاجرة، حيث أصيب بكرسي في وجهه بعدما عبر أحد النوافذ إلى داخل الحافلة.