NBA.. ليبرون جيمس يقود كافاليرز لمواصلة التألق في دوري السلة الأمريكي

واصل كليفلاند كافاليرز نتائجه الرائعة في الفترة الأخيرة واستغل تألق ليبرون جيمس ليفوز للمرة التاسعة في آخر عشر مباريات ويتفوق 112-106 على تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، أمس الثلاثاء.

وسجل العملاق جيمس 27 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة كما مرر ست كرات حاسمة، بينما أضاف زميله خوسيه كالديرون 19 نقطة، وسجل كيفن لاف 18 نقطة إضافة إلى استحواذه على 15 كرة مرتدة.

وحقق كافاليرز فوزه الرابع على التوالي.

وسجل ديمار ديروزان 19 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة لرابتورز الذي خسر مباراتين متتاليتين وتعثر للمرة الخامسة في آخر ثماني مباريات.

ويتقدم رابتورز بفارق انتصارين في القسم الشرقي على بوسطن سيلتيكس قبل أن يلتقي الفريقان في تورونتو، اليوم الأربعاء.