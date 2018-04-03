باكياو يواجه ماتيس على لقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط

قال المروج أوسكار دي لاهويا إن ماني باكياو سيواجه الأرجنتيني لوكاس ماتيس بطل العالم في وزن الوسط على لقب رابطة الملاكمة العالمية، خلال نزال في كوالالمبور في يوليو/ تموز.

وكتب دي لاهويا في حسابه على تويتر: “تم التوقيع والاتفاق. أنا فخور بالإعلان رسميًا عن مواجهة بين بطل العالم في وزن الوسط لوكاس ماتيس وماني باكياو، على لقب رابطة الملاكمة العالمية في كوالالمبور بماليزيا، مساء السبت 14 يوليو (بتوقيت الولايات المتحدة)”.

وهزم ماتيس منافسه التايلاندي تيوا كيرام ليفوز بلقب رابطة الملاكمة العالمية في يناير/ كانون الثاني ويرفع رصيده إلى 38 انتصارًا مقابل أربع هزائم.

وخسر الفلبيني باكياو (39 عامًا) آخر نزال له بالنقاط أمام الأسترالي جيف هورن في يوليو/ تموز من العام الماضي، ويأتي في المركز الثاني في هذا الوزن ورصيده الإجمالي يضم حاليًا 57 انتصارًا وست هزائم وتعادلين.