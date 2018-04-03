الليلة الأخيرة قبل ريسلمانيا 34.. معركة بين بروك ليسنر ورومان رينز (فيديو)

انتهى عرض راو الأخير قبل ريسلمانيا 34 التي تقام الأسبوع المقبل وذلك بعدد من الأحداث الهامة حيث تقابل ستيفاني ماكمان و تريبل اتش وجهًا لوجه مع روندا راوزي و كيرت أنجل للمرة الأخيرة قبل النزال بينهما في ريسلمانيا.

وفازت بايلي على سونيا ديفيل، كما نجح سيث رولينز في الفوز على فين بالور.

أما برون سترومان فكشف النقاب عن زميله الذي سيواجه معه شيموس و سيزارو في ريسلمانيا من أجل لقب راو للزوجي.

وفاز مات هاردي على جولدست.

واستمر جون سينا في إهانة أندرتيكر لاجتراره إلى معركة في ريسلمانيا 34، غير أن أندرتيكر لم يرد على جون سينا نهائيًا، ليصبح سينا خارج ريسلمانيا 34 حتى الآن.

وقال سينا موجهًا كلامه لأندرتيكر إنه فقد رجولته حينما ترك قبعته في ريسلمانيا 33.

وكان الحدث الأبرز في ليلة راو الأخيرة قبل ريسلمانيا 34 معركة بروك ليسنر ورومان رينز تمهيدًا للحرب المنتظر أن تنشب بينهام في ريسلمانيا.