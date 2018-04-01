NBA.. دورانت يقود وريورز للفوز على كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي

أحرز كيفن دورانت 27 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، ومرر خمس كرات حاسمة؛ ليضع جولدن ستيت وريورز حدًا لثلاث هزائم متتالية بفوزه 112-96 على سكرامنتو كينجز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

وعاد كلاي طومسون من الإصابة ليسجل 25 نقطة ويسهم في تحقيق وريورز رابع انتصار له فقط في آخر 11 مباراة.

وسجل ماركوس موريس 25 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وأضاف جيسون تاتوم 24 نقطة ليتفوق بوسطن سيلتيكس 110-99 على تورونتو رابتورز في مباراة بين فريقي القمة في القسم الشرقي.

وأضاف تيري روزيير 21 نقطة وأحرز آل هورفورد 14 نقطة لصالح سيلتيكس الذي حقق انتصاره السادس على التوالي وقلص الفارق إلى مباراتين مع رابتورز متصدر القسم الشرقي، مع تبقي ست مباريات لكل منهما في المرحلة التمهيدية للموسم.

وفاز ديترويت بيستونز 115-109 على نيويورك نيكس بفضل 22 نقطة من أندريه دروموند، وتغلب واشنطن ويزاردز 107-93 على تشارلوت هورنتس بعدما سجل له أوتو بورتر جونيور 26 نقطة.