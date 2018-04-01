بالفيديو.. شاهد رقصة النصر لمحمد بن راشد بعد فوز الحصان “ثندر سنو” بكأس دبي العالمي للخيول

تداول ناشطون وإعلاميون مقطع فيديو يظهر احتفال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، بفوز الحصان “ثاندر سنو” بالنسخة 23 من كأس دبي العالمي للخيول 2018.

وأظهر المقطع حاكم دبي وهو يرقص فرحًا أمام منصة التتويج، بعد اختتام السباق الذي يعد السباق الأغنى في العالم، وتصل مجموع قيمة جوائزه إلى 30 مليون دولار.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر:”نبارك للإمارات فوز ثندر سنو التابع لجودولفين بأغلى كأس عالمي للخيول .. فوز مستحق .. وتنظيم عالمي مفخرة لنا .. ومركز أول لا نتخلى عنه”.

وقال في تغريدة أخرى:”ليلة عالمية مختلفة عاشتها الإمارات وتابعها الملايين حول العالم مع أغلى كأس لسباق الخيول عالميًا وعبر تاريخ هذا النوع من السباقات .. كأس دبي العالمي محطة للخيل والسرعة والقوة .. تستحق دولة بسرعة الإمارات هذا الحدث”.