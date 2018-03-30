تقرير حكومي يتوقع زيادة تكاليف أولمبياد باريس 2024 إلى نصف مليار يورو

حذّر تقرير حكومي فرنسي، اليوم الجمعة، من أن تكاليف استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس من المحتمل أن تزيد بمقدار نصف مليار يورو عن الميزانية المتوقعة، وأن بعض المواقع ربما لن تكون جاهزة في الموعد المناسب ما لم يتم إدخال تعديلات على الخطط.

ودعا التقرير الذي أعده مفتشون للمالية والرياضة والبنية التحتية إلى تعديل خطط القرية الأولمبية.

وقال: إن خطط القرية الإعلامية يجب تقليصها، وحذّر من أن تكلفة أعمال تطوير مركز السباحة والمنطقة المحيطة به تواجه زيادة محتملة تصل إلى 170 مليون يورو (210 ملايين دولار) عن المبلغ المخصص في الميزانية.

وذكر التقرير أن إجمالي التكاليف الإضافية المحتملة لدورة باريس للألعاب الأولمبية، بما في ذلك أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ حاليًا 500 مليون يورو، مضيفًا أنه يمكن إبقاء الرقم عند 200 مليون يورو إذا جرى تنفيذ توصياته.

وتحددت الميزانية الإجمالية المبدئية لاستضافة أولمبياد باريس عند 6.8 مليار يورو، مع استثمار أموال عامة بقيمة 1.5 مليار يورو.

وحذّرت أيضًا تقارير منفصلة من مجلس الشيوخ الفرنسي ومكتب المحاسبات العامة من أن توسعة ضخمة لشبكة مترو باريس قد تحتاج إلى مليارات فوق المبلغ المخصص في الميزانية، ولن تكون جاهزة في الوقت المناسب للأولمبياد.