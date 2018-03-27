نتائج عرض wwe raw.. جون سينا يحطم كين في معركة بدون قوانين (فيديو)

شهد عرض راو للمصارعة الحرة للمحترفين WWE الليلة الماضية، العديد من النزالات المهمة في كليفلاند في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

واكتملت مباريات عرض راسلمانيا 34 تقريبًا قبل أسبوعين على الحدث الكبير في نيو أورليانز، رغم أنه لا تزال هناك شكوك بشأن إقامة النزال المنتظر بين جون سينا وأندرتيكر في نيو أورليانز.

ورغم ذلك، خاض سينا نزالًا انتصر فيه على كين في معركة بدون قوانين، وواصل تحديه لأندرتيكر الذي قد يعود من الاعتزال لخوض هذه المواجهة تحديدًا.

وشهد العرض معركة غير متوقعة بين بروك ليسنر ورومان رينز، حيث قاطع الأخير وجود ليسنر على الحلبة لتحدث مواجهة غير مرتبة بينهما حسمها ليسنر.

وبدا ليسنر جاهزًا ولائقًا قبل أسبوعين على عرض راسلمانيا 34 خاصة في ظل تدميره لرينز بشكل كبير.

وخلال مباراة نسائية انتصرت اليابانية أسوكا على منافسة محلية، لتظهر مدى الموهبة التي تملكها قبل راسلمانيا 34 ، كما شهد العرض انتصار نيا غاكس على ميكي جيمس بينما ركضت غاكس خلف أليكسا بليس في حدث مثير خلال العرض.

وتألقت روندا روزي نجمة UFC السابقة في ظهورها الرسمي الأول خلال مصارعة المحترفين وردت على اعتداء أبسلوشن بشكل قوي.

وتستعد روزي إلى جوار زميلها كورت أنغل للقاء ستيفاني مكماهون وتريبل إتش خلال راسلمانيا 34، بينما فاز براون سترمان على سيموس الليلة الماضية.

وفاز فريق ثنائي مكون من غالوز و أندرسون على فريق ذا ميزتوراج ضمن عرض راو الذي تميز بالكثير من الإثارة.