مشاحنة على تويتر بين كيريوس وفرداسكو في بطولة ميامي المفتوحة

دخل فرناندو فرداسكو في مشاحنة عبر تويتر مع الأسترالي نيك كيريوس الليلة الماضية بسبب تغريدة تم حذفها لاحقًا أبدى فيها الأخير رغبته في خسارة اللاعب الإسباني مباراته في الدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وانزعج فرداسكو المصنف 31 خلال فوزه 3-6 و6-4 و7-6 على ثاناسي كوكيناكيس ودخل في جدال مع اللاعب الأسترالي الصاعد من التصفيات خلال المجموعة الحاسمة عندما اتهم والد منافسه بالتحدث بصوت عال أثناء ضربات إرسال اللاعب الإسباني.

واستخدم كيريوس حسابه على تويتر ليدلي برأيه في الأحداث الجارية على ملعب كراندون بارك في كي بيسكين في فلوريدا.

وكتب كيريوس في تغريدة على تويتر حذفها لاحقًا “أتمنى أن يفوز ثاناسي كوكيناكيس بهذه المباراة، فرداسكو بالتأكيد يشعر بالاحباط من نجاحه السابق أمام الأستراليين”.

ويمتلك فرداسكو المصنف 39 على العالم في الواقع سجلًا سيئًا أمام اللاعبين الأستراليين، وكانت آخر هزائمه أمام لاعب من أستراليا على يد الشاب اليكس دي مينو في الدور الأول لبطولة سيدني الدولية في يناير/ كانون الثاني.

وشعر فرداسكو، الذي قد يواجه كيريوس في الدور قبل النهائي في ميامي، بأنه بحاجة للرد بعد مباراته التي استغرقت حوالي ثلاث ساعات وكتب “عندما تملك الشجاعة لكتابة تغريدة تهين فيها لاعبًا آخر عليك أن تتحلى بالشجاعة نفسها ولا تحذفها”.

ورد كيريوس، الذي حقق فوزًا سهلًا بنتيجة 6-3 و6-3 الليلة الماضية ليتأهل إلى الدور الرابع، برسالة أخيرة: “للأمانة كنت لأقول ذلك في وجه فرناندو، والسبب وراء حذف تغريدتي السابقة كان رغبتي في عدم إثارة انتباه غير مرغوب فيه”.

وسيعود فرداسكو للملعب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ليواجه مواطنه الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 16. ويلعب كيريوس ضد الألماني الكسندر زفيريف المصنف رابعًا.