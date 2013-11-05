نادال على بعد فوز من ضمان الصدارة

اقترب الإسباني رافائيل نادل متصدر ترتيب لاعبي التنس من ضمان إنهاء السنة في الصدارة بعد فوزه على مواطنه دافيد فيرير في افتتاح مقابلاته في الجولة الختامية التي تقام في لندن بمجموعتين لصفر .

ورد نادال الدين سريعا لفيرير الذي أرجه من نصف نهائي ماستير باريس بيرسي السبت الماضي، وهزمه بسهول بجولتين أنهى الأولى 6-3، قبل أن يسيطر على الثانية 6-2 .

ويلعب نادال في اللقاء الثاني أمام التشيكي توماس بريديش وفي الثالث أمام السويسري فافرينكا، ويكفيه تحقيق الفوز في لقاء وحيد لضمان الصدارة في نهاية العام .

ويملك نادال 12030 نقطة مقابل 10610 نقطة لديوكوفيتش قبل بداية الجولة الختامية وحتى لو فاز الصربي بكل مقابلاته سيحصل على 1500 نقطة ويرفع رصيده 12130 نقطة، وتتبقى له المشاركة في كأس ديفز رفقة منتخب بلاده حيث يحصل الفائز في كل لقاء على 75 نقطة وهو ما يعطيه 150 نقطة ليصل ل12280 نقطة .

وفي حال فوز نادل بالمقابلة القادمة سيرفع رصيده لـ12410 نقطة وهو الرقم الذي لن يصله الصربي في نهاية السنة ليضمن الإسباني دخول السنة القادمة في الصدارة .