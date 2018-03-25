NBA.. هاردن يجتاز حاجز 2000 نقطة في انتصار جديد لروكتس

اجتاز جيمس هاردن حاجز 2000 نقطة هذا الموسم بعدما قاد هيوستون روكتس لتحقيق فوزه الثامن على التوالي بالتفوق 114-91 على نيو أورليانز بليكانز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، يوم السبت.

وأحرز هاردن 27 نقطة وتصدر قائمة مسجلي النقاط في المباراة كما مرر ثماني كرات حاسمة ليحقق هيوستون فوزه 59 هذا الموسم.

وأصبح هاردن أول لاعب في المسابقة هذا الموسم يجتاز 2000 نقطة ليحقق هذا الإنجاز في أربعة مواسم متتالية كما أنه فعل ذلك للمرة الخامسة في ستة مواسم في هيوستون.

وساهم كلينت كابيلا في انتصار روكتس أيضًا بعدما سجل 18 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة كما منع ست محاولات من لاعبي المنافس خلال مواجهة مثيرة مع أنطوني ديفيز لاعب بليكانز والمنضم لفريق كل نجوم المسابقة الذي أحرز 25 نقطة.

وظهر البديل إيريك جوردون لاعب روكتس بشكل رائع وسجل 19 نقطة، بينما أحرز البديل شيك ديالو 15 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة لفريق بليكانز.